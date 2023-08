Cios w Santosa, reprezentant mówił wprost. "Trenerem powinien być Polak"

Jacek Góralski , co trzeba przyznać, nie ma za sobą ostatnio najlepszego okresu w karierze. Środkowy pomocnik po tym, jak latem 2022 roku zamienił kazachski Kajrat Ałmaty na niemieckie VfL Bochum , zniknął zupełnie z piłkarskiej mapy, najpierw lecząc uciążliwe kontuzje, a potem nie mogąc przebić się do składu drużyny z Zagłębia Ruhry, z którą zresztą niedawno rozwiązał umowę.

To oczywiście odbiło się również na jego powołaniach do reprezentacji Polski - po raz ostatni koszulkę z orzełkiem na piersi przyodział on w czerwcu ubiegłego roku - i na powrót do kadry zapewne jeszcze nieco poczeka po swojej ostatniej wypowiedzi, jakiej udzielił w programie "Przeglądu Sportowego Onet" - "Przeglądzie Ligowym".