Ciąg dalszy zmian Santosa. Z tej piłkarze mają być zachwyceni

Fernando Santos nakazuje swoim podopiecznym trenowanie w ochraniaczach. Dla piłkarzy jest to dość niewygodne, jednak w trakcie meczu są one obowiązkowym wyposażeniem zawodnika. Piłkarze muszą więc na co dzień obcować z nimi, aby stały się dla nich bardziej naturalne. Posiadanie ochraniaczy na nogach zapobiega również występowaniu niepotrzebnych urazów.