Chorwacja poważnie osłabiona w meczu z Polską. Gwiazdor zostaje w domu

Kovacić nie zagra z Polską. To już pewne

W środku pola zabraknie bowiem absolutnego filaru. Mateo Kovacić został w domu, a konkretnie w szpitalu z żoną, która czeka na poród ich dziecka. "Trener Zlatko Dalić czekał na niego do ostatniej minuty, licząc na to, że pomoże drużynie narodowej przynajmniej w drugim spotkaniu. Jednak ostatecznie Kovacić zostanie w Anglii. Trener pozwolił mu być ze swoją żoną, która niedługo ma urodzić, a że nie stało się to "na czas", nie dołączył do kolegów z kadry narodowej. W poniedziałek upłynął również termin rejestracji zawodników do meczu - czytamy na "Sportske Novosti".