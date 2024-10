Chorwaci przestraszeni przed meczem z Polską. "Może polać się krew"

Polska - Chorwacja: Padło ostrzeżenie przed meczem. Obawiają się walk pseudokibiców

"To co działo się w Osijeku było nierozsądne, a teraz ponownie może polać się krew" - podkreślono w "SN" nawiązując do wrześniowego spotkania Chorwacja - Polska, któremu towarzyszyły niestety bijatyki. Bez dwóch zdań najlepiej by było, by nie doszło do "rundy drugiej".