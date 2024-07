Nicola Zalewski już wypracował sobie taką pozycję, że nikt nie wyobraża sobie reprezentacji Polski bez niego. Niestety, w klubie jego sytuacja nie jest tak dobra. 22-latek stracił miejsce w składzie AS Roma po tym, jak schedę po Jose Mourinho przejął Daniele De Rossi. Obecnie Polak wrócił już do przygotowującego się do nowego sezonu zespołu "Giallorossich", ale wedle doniesień włoskich mediów niebawem może zmienić barwy klubowe.