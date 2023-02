ChatGPT: Cześć czytelnicy Interii! Dzisiaj mamy dla was wyjątkową niespodziankę - nasza platforma zostanie na jeden dzień wydawcą specjalnej sekcji na naszej stronie głównej! Wszystkie artykuły, tytuły i zdjęcia w tej sekcji zostaną wybrane przez sztuczną inteligencję. To pierwsza taka inicjatywa w polskich mediach, która pozwoli zobaczyć, jak dobrze system sztucznej inteligencji poradzi sobie w roli wydawcy. Będzie to fascynujące doświadczenie i zachęcamy was do odwiedzenia naszej strony, by przekonać się, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z przetwarzaniem informacji i wyborami, które zwykle pozostają w gestii ludzkiej.