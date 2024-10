Dariusz Dziekanowski zasiadał na czele Klubu Wybitnego Reprezentanta od 2012 roku, aż do czerwca tego roku. Wówczas został odwołany ze stanowiska przez zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na ostatnim zebraniu Klubu jego członkowie ponownie wybrali go jednak na swojego przewodniczącego, lecz ostateczny głos należy do władz federacji.

- Nie miałem kontaktu z prezesem Kuleszą, choć wielokrotnie namawialiśmy go na to, by był uczestnikiem obrad Klubu. Chcieliśmy z nim porozmawiać na pewne tematy, zapraszaliśmy go, ale on pokazał się może raz na 10 minut - powiedział.