Cezary Kulesza zabrał głos ws. afery ze Stasiakiem. Nie owija w bawełnę

Spółka Polskie Media Ubezpieczeniowe, wydająca internetową porównywarkę ubezpieczeń Inszury.pl poinformowała w piątek, że Mirosław Stasiak znalazł się w samolocie na mecz Mołdawii z Polską za sprawą jednego z zaproszonych przez nią gości , którego personaliów nie ujawniono. Zabrał on 55-latka na pokład jako osobę towarzyszącą.

Cezary Kulesza zareagował ws. Mirosława Stasiaka i Inszury.pl. "To nie powinno mieć miejsca"

"W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej ukazały się informacje dotyczące dołączenia do oficjalnej delegacji PZPN na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią pana Mirosława Stasiaka. W związku z przeszłością pana M. Stasiaka wywołało to olbrzymie kontrowersje. W ramach reakcji opublikowaliśmy oficjalny komunikat wyjaśniający, że na listę wyjazdową pana Mirosława Stasiaka wpisał jeden z naszych Partnerów. Zdecydowaliśmy się na lojalność wobec tego Partnera i podjęliśmy decyzję o nieujawnianiu jego danych. Dziś firma Inszury.pl opublikowała jednak komunikat, w którym wzięła odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. W tych okolicznościach możemy potwierdzić, że to właśnie ta firma wpisała na listę gości pana M. Stasiaka" - napisał.