⁠Cezary Kulesza wściekły na medialne zarzuty. "Ktoś myśli, że w pracy jestem pijany?"

PZPN na czele z Cezarym Kuleszą od kilku miesięcy kibicom kojarzy się przede wszystkim ze straszliwą zapaścią reprezentacji Polski, a także licznymi aferami i skandalami. Wciąż w pamięci żywe są między innymi obecność na pokładzie samolotu razem z kadrą skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka, czy słynna "afera premiowa".

W ostatnich dniach środowiskiem piłkarskim wstrząsnęły doniesienia Rafała Steca z redakcji "Gazety Wyborczej". Dowiedział się on, że to osoba Cezarego Kuleszy przyczyniła się w głównej mierze do odejścia Paulo Sousy. Selekcjoner miał czuć zażenowanie w związku z "alkoholowym smrodem podczas zgrupowań". Informatorzy dziennikarza przekonywali, że podczas zgrupowań wielu działaczy nie potrafiło odpowiednio się zachować i nadużywali oni alkoholu.

Krok dalej poszedł Mateusz Święcicki. W krótkim materiale opublikowanym na platformie "TikTok" snuł domysły, jakoby Robert Lewandowski w słynnym wywiadzie dla "Eleven Sports" miał oskarżać między wierszami Kuleszę o naganne zachowanie związane z nadużywaniem alkoholu.

Cezary Kulesza obala zarzuty ze strony dziennikarzy

Przytoczono przede wszystkim kontrowersyjne zdarzenie, do którego doszło przed spotkaniem z Albanią. Cezary Kulesza wręczał wówczas pamiątkową paterę Marcinowi Oleksemu. Ampfutbolista, został w ten sposób uhonorowany za sięgnięcie po nagrodę za najpiękniejszego gola roku, czym nagrodziła go FIFA. Według pewnych źródeł prezes PZPN znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Do oskarżeń w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" postanowił odnieść się sam zainteresowany,

Nigdy nie zdarzyło się, żeby działacze z kierownictwa PZPN, w tym także ja, byli pijani na treningu czy w ogóle gdziekolwiek w pobliżu kadry narodowej. Jak mógłbym wyjść na płytę boiska i cokolwiek komuś wręczać, jeżeli czuć by było ode mnie alkohol? ~ Cezary Kulesza w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet"

- Wiem, że łatwo dorabia się teraz teorię, że Sousa uciekł, bo 'Kulesza był pijany'. Może zacznijmy pisać, że ten biedny, skrzywdzony Sousa powinien wrócić, oczywiście jeżeli go grzecznie przeprosimy i poprosimy. Paulo Sousa odszedł z Polski dlatego, że dostał bardzo dobry kontrakt z Flamengo. To co, Flamengo czekało na niego, aż ja się napiję? - dopytywał się wyraźnie poirytowany prezez PZPN.

W trakcie rozmowy nie zabrakło również wątku, który mocno poruszył w ostatnim czasie kibiców i piłkarzy - zwolnienia Jakuba Kwiatkowskiego. Cezary Kulesza zdradził, że to Michał Probierz odpowiadał za tę decyzję.

Chciał tego Michał Probierz. Przez kilka dni sygnalizował mi swoje zamiary. Radziłem mu, żeby się dobrze zastanowił i przemyślał wszystkie argumenty. Znam Michała od lat i wiem, że to jego charakterystyczna cecha - jak sobie ułoży w głowie jakiś scenariusz, strasznie trudno go przekonać do innych rozwiązań. Spotkaliśmy się z Michałem, trochę porozmawialiśmy, ale na koniec powtórzył swoje zdanie, że nie widzi Kuby Kwiatkowskiego w swoim sztabie ~ dodał Cezary Kulesza

Prezes PZPN przyznał, że sygnały o chęci zerwania współpracy z team menagerem kadry dochodziły do niego już wcześniej, jeszcze zanim stanowisko selekcjonera objął Michał Probierz.

- Już wcześniej miałem sytuacje, gdy dostawałem sugestie, by z Kwiatkowskim się rozstać, i nie mówię w tej chwili o Michale Probierzu. Tego samego próbował Czesław Michniewicz i kilku kolegów z zarządu. Tomasz Kozłowski poinformował mnie, że jego zaufanie do Jakuba Kwiatkowskiego się wyczerpało. Dochodziło do pewnych napięć, ale udawało mi się rozbrajać te bomby - skomentował.

Wizerunek PZPN w związku z licznymi aferami i fatalnymi wynikami osiąganymi przez reprezentację Polski został mocno nadszarpnięty. Jeśli biało-czerwonym nie uda się awansować na EURO 2024, sytuacja może zrobić się jeszcze poważniejsza. W marcu podopieczni Michała Probierza zmierzą się w półfinałowym barażu o awans z Estonią.

