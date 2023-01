Cezary Kulesza przedstawił nowego selekcjonera. "Najlepszy możliwy wybór"

We wtorkowe popołudnie Fernando Santos został przedstawiony mediom na konferencji prasowej w roli nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza przyznał, że uważa wybór Portugalczyka za najlepszy możliwy. Nie chciał ujawnić, kto z nim współpracował z tej sprawie.

- Ostatnie dni, tygodnie były dosyć burzliwe. Wybór był bardzo trudny, ale dotarliśmy do celu. Jako prezes PZPN-u uważam, że stać nas na wybór najlepszego możliwego selekcjonera. Federacja jest na to gotowa. Zależało nam, by trener miał doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji, charyzmę i odnosił sukcesy - powiedział.