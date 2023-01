Reprezentacja Polski wciąż bez trenera

Obecność Kuleszy na gali, podczas której ogłoszono laureatów 88. Plebiscytu Przeglądu Sportowego , była dobrą okazją dla dziennikarzy, by podpytać szefa PZPN o trwający nabór na nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

W rozmowie z tvpsport.pl prezes federacji zaznaczył, że związek rozpatruje różne kandydatury , ale proces wyboru szkoleniowca "Biało-Czerwonych" musi jeszcze potrwać. - Jak wiemy, każdy trener ma menedżera, prawników, którzy skrupulatnie śledzą każdy kontrakt, zwracają uwagę na przecinek, kropkę. My ze strony PZPN też musimy dokładnie sprawdzić umowę - zauważył.

Cezary Kulesza rozmawiał z Roberto Martinezem

Ze słów Kuleszy wynika, że rozważa on zatrudnienie Michała Probierza , który jest jego zdaniem "dobrym trenerem". Przy okazji szef PZPN potwierdził, że polski związek był zainteresowany współpracą z Roberto Martinezem . - To nie były plotki. Były między nami rozmowy - przekazał.

Były selekcjoner Belgów, który poprowadził "Czerwone Diabły" do trzeciego miejsca na mistrzostwach świata w Katarze, wprawdzie był łączony z reprezentacją Polski, ale wiele wskazuje na to, że nie obejmie biało-czerwonych. Hiszpan miał już bowiem dojść do wstępnego porozumienia z portugalską federacją i prawdopodobnie wkrótce obejmie tamtejszą drużynę narodową.