- Doświadczenie z gry w barażach mamy. Wiadomo, że naszym celem jest awans na ME. Jak to zrobimy - to myślę, że nikt nie będzie o tym wspominał podczas Euro. Wiemy w to, że te baraże będą przełomowym momentem dla naszej reprezentacji. Że wróci to co szwankowało, ta lekkość. Że fantazję, którą mamy pokażemy na boisku i osiągniemy cel - deklarował podczas ostatniej konferencji prasowej Robert Lewandowski.

