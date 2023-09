Cezary Kulesza nie zwlekał. Od razu nawiązał do wywiadu Lewandowskiego

Wpis Cezarego Kuleszy na Twitterze pojawił się krótko po meczu, w którym Polska z kłopotami pokonała niżej notowane Wyspy Owcze 2:0. Ważne było to, że obie bramki zdobył Robert Lewandowski - jedną z karnego, a drugą po sprytnym i technicznym strzale, który zaskoczył farerskiego bramkarza. To do tego odniósł się w swym wpisie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, nawiązując też do niedawnego wywiadu, jakiego kapitan polskiej reprezentacji udzielił Eleven Sport i Meczykom.