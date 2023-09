Cezary Kulesza jest na dobrej drodze, by pobić wszelkie rekordy

Przynajmniej jednak polska piłka wróciła na standardowe tory i w piłkarski rytm, gdy trener jest świetny dopóki nie wyłoży się na kolejnych eliminacjach. Nie ma już afery Stasiaka, nie ma afery premiowej, nawet Robert Lewandowski udzielił wywiadu już jednego trenera temu. Dziennikarze mogą ponownie powalczyć o newsa, kto będzie selekcjonerem, chociaż co roku na giełdzie są te same nazwisko.

Afer w PZPN już w zasadzie nie ma

W całej tej historii pouczające jest to, że dwie próby wydobycia Polski z grajdołka polskiego futbolu i zatrudnienia tu zagranicznego selekcjonera z sukcesami skończyły się niepowodzeniem , co oznacza że nie wiadomo, czy będą kolejne. Skoro z grupy mundialu wyszedł Czesław Michniewicz, ostatni sukces na międzynarodowej imprezie wywalczył Adam Nawałka , a gdzieś jeszcze w dalszej perspektywie pokutuje wspomnienie o Antonim Piechniczku i Kazimierzu Górskim, może się okazać, że otwarte okno, przez które wpadało powietrze z zagranicy teraz będzie już zatrzaśnięte na długo.

Sytuacja jest o tyle komfortowa dla Cezarego Kuleszy, że nawet jeśli Polska zajmie ostatnie miejsce w grupie, to zagra w barażach i przez nie może awansować na Euro 2024. Turniej raczej jej nie minie, bo UEFA stworzyła system eliminacji z tyloma kołami ratunkowymi, że trudno się w tych kwalifikacjach utopić. Chociaż trzeba przyznać, że biało-czerwoni zrobili wiele, by być do tego zdolnym. Pamiętajmy, że w wypadku wyników polskiej reprezentacji nie ma takiego dna, by nie usłyszeć pukania od spodu.