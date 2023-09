Głównymi tematami wokół reprezentacji Polski pozostają nieefektowny styl gry czy czerwcowa porażka w Kiszyniowie z Mołdawią. W dodatku atmosferę podgrzał ostatni wywiad Roberta Lewandowskiego, w którym padły kwestie afery z mistrzostw świata w Katarze związanej z niedoszłą premią od premiera Mateusza Morawieckiego czy braku osobowości wśród kadrowiczów.

Nastrojów nie poprawiła wymęczona wygrana z Wyspami Owczymi. 127. zespół rankingu FIFA przyjechał na PGE Narodowy i aż do 72. minuty utrzymywał bezbramkowy remis. Dopiero rzut karny wykorzystany przez kapitana "Orłów" uspokoił sytuację. 35-latek ustalił kilka chwil później wynik na 2:0. "Biało-czerwoni" schodzili do szatni na przerwę w akompaniamencie gwizdów publiczności.

Cezary Kulesza był w piątek gościem Popołudniowej rozmowy RMF FM. Dla niego szklanka po spotkaniu z Farerami jest do połowy pełna, a nie pusta.

Chciałby pan grać mecz w dobrym stylu i przegrać, czy grać może nie tak efektownie, a mieć 3 punkty? Trudno jest grać z takimi drużynami, bo one się cofają. My gramy atakiem pozycyjnym, wiec piłki, które były skierowane z boków boiska do środka, były wybijane przez obrońców ~ Cezary Kulesza w rozmowie z Piotrem Salakiem z RMF FM

Ujawnił, że jeszcze w piątek będzie rozmawiał z Fernando Santosem. Jak stwierdził, w ich relacji nie ma żadnych zgrzytów, nie jest też typem działacza, który wzywa swojego podwładnego "na dywanik". Co ciekawe, Portugalczyk miał dostrzec dość słaby poziom kadrowiczów znajdujących się głównie na ławce rezerwowych.

Rozmawiamy i mówimy o problemach. Ja nie bronię trenera, ale on też podaje mi nazwiska i mówi: prezesie, ale my też takich nazwisk "topowych" zmienników nie mamy ~ Cezary Kulesza

Cezary Kulesza o słowach Lewandowskiego. Przekonuje, że nie został wymieniony z nazwiska

Został także zapytany o słowa z wspomnianego wywiadu Lewandowskiego. "Na pewnych stanowiskach trzeba oczekiwać i wymagać klasy. To jest ważne. Trzeba wiedzieć, jak się zachować na tym stanowisku i jak zarządzać tym wszystkim" - powiedział 35-latek, co zostało zinterpretowane przez opinię publiczną jako klarowne nawiązanie do prezesa PZPN-u. Kulesza uciekł jednak od bezpośredniej odpowiedzi, przekierowując pytanie do samego zawodnika.

- My jesteśmy zarządem 18-osobowym. Ja sam nie rządzę. Wiadomo, że stoję na czele zarządu. To pytanie powinno skierowane zostać do Lewandowskiego, kogo miał na myśli - zaznaczył. Jak przekazał, w środę spotkał się z "Lewym". Rozmowa trwała 30 minut, ale obaj zainteresowani umówili się, że jej szczegóły zostaną między nimi.

Kulesza rozmawiał z Lewandowskim. "Wyjaśniliśmy pewne kwestie" / RMF FM / RMF

Prezes PZPN-u zabrał głos w sprawie ogólnej oceny sytuacji związku. Choć kadra gra słabo, a problemów wizerunkowych nie brakuje, to linia obrony 61-latka skupia się na dobrej kondycji finansowej.

- Co jest najważniejsze w federacji? Żeby były wyniki sportowe i dobry budżet. My mamy w zasadzie podwójny budżet, podwoiliśmy to wszystko, nasze trzy reprezentacje pojechały na mistrzostwa Europy, jedna sobie wywalczyła 3. miejsce i w związku z tym jedzie na mistrzostwa świata. Ja uważam, że jeżeli są wyniki sportowe i jest budżet odpowiedni, a jest budżet praktycznie podwojony, dlaczego ma być źle? Zawsze jeżeli się zarządza tak dużą federacją czy biznesem, to zawsze będą jakieś pomyłki. Tylko ja uważam, żeby tych pomyłek było mniej niż dobrych rzeczy, które się robi - zakończył.

Cezary Kulesza / Grzegorz Wajda / Reporter

Kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski / IMAGO/Matthias Koch/Imago Sport and News / East News