Po nowym roku rozpędziła się giełda nazwisk na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wydaje się, że największe szanse na objęcie tego stanowiska mają Adam Nawałka i Czesław Michniewicz. Coraz głośniej mówi się też jednak o zagranicznych szkoleniowcach.

W kontekście prowadzenia naszej kadry wymieniano m.in. Juergena Klinsmanna, czy Avrama Granta. Izraelski trener z polskimi korzeniami prawie przy każdej okazji pojawia się w gronie kandydatów na selekcjonera.



Ostatnio jednak najgłośniej mówi się o włoskiej opcji. Interia informowała o tym, że naszą kadrę chciałby poprowadzić Fabio Cannavaro. Ostatnio w opinii publicznej pojawiło się też nazwisko Andrei Pirlo. Teraz przyszedł czas na kolejnego kandydata z półwyspu Iberyjskiego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki: Selekcjonerem reprezentacji zostanie polski trener. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Reklama

Portal meczyki.pl poinformował, że naszą kadrę chciałby prowadzić Cesare Prandelli. Jest to niezwykle doświadczony trener. W 2012 roku, na mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie, doprowadził reprezentację Włoch do finału. Tam lepsi okazali się jednak Hiszpanie.



Prandelli prowadził też wiele klubów Serie A. Ostatnio pracował w Fiorentinie. Z klubem rozstał się 23 marca 2021 roku, z własnej inicjatywy. W liście do kibiców wyjaśnił, że wpływ na jego decyzję miały powody pozasportowe.



64-latek od prawie 10 miesięcy pozostaje więc bez pracy. Jak widać, w tym czasie zatęsknił za futbolem i chętnie wróciłby na ławkę i poprowadził reprezentację Polski.



MP