Cała Polska wstrzymała oddech i wkroczył Lewandowski. Niesamowite wspomnienie z Glasgow

Reprezentacja Polski prowadzona przez Michała Probierza nie miała raczej wielkiego szczęścia w losowaniu grupy Ligi Narodów UEFA . Biało-Czerwoni trafili bowiem na bardzo mocnych rywali. Nasza kadra będzie musiała stanąć w szranki ze: Szkotami, Chorwatami i Portugalczykami. Warto zaznaczyć, że te spotkania będą miały niezwykłe wrażenie dla pozycji naszej reprezentacji w eliminacjach do mistrzostw świata. Zespół prowadzony przez Probierza tymi spotkaniami może wywalczyć sobie bowiem pierwszy koszyk.

Na przysłowiowy "pierwszy ogień" Biało-Czerwoni dostali wyjazd do Szkocji , na Hampden Park. Z tym stadionem nasza kadra ma absolutnie legendarne wspomnienia, choć tak naprawdę realnie duża część aktualnej drużyny wydarzenia z 2015 roku oglądała przed telewizorami.

Szkoci płakali ze smutku, Polacy ze szczęścia. Wielkie emocje w Glasgow

Wszystko z pewnością jednak na całe swoje życie zapamięta Robert Lewandowski . Polska walczyła o udział na mistrzostwach Europy we Francji . Mecz ze Szkocją w Glasgow był absolutnie kluczowy w tym kontekście i nie układał się dla naszej reprezentacji zbyt dobrze, choć rozpoczął się doskonale.

Powiedzieć jednak, że podanie, które posłał w pole karne skrzydłowy, było dobre, to wielkie nadużycie. Dośrodkowanie w wykonaniu Grosickiego było niezwykle nieudane, ale w tym konkretnym momencie Biało-Czerwonym sprzyjało szczęście. Piłka przeleciała przez całe pole karne, odbiła się od słupka i trafiła pod nogi Roberta Lewandowskiego.

Ten, jakby własną siłą woli wepchnął futbolówkę do siatki i mógł wybuchnąć szczęściem, podobnie, jak komentujący to spotkanie Mateusz Borek. "Jest gol! Coś nie-praw-do-po-do-bne-go. Co tutaj się stało?! Jest gol! Szok, szok, szok, szok" - wykrzyknął rozradowany dziennikarz, a Polska zgarnęła jeden punkt na Hampden i awans na turniej był o krok.