Cała Polska wątpiła, a on to zrobił. Ekspert pieje z zachwytu. „Coś drgnęło”

Jakub Żelepień: Zbudowaliśmy fundamenty? To, co widział pan w meczu z Walią , może posłużyć jako punkt wyjścia do stworzenia drużyny na Euro 2024?

Kazimierz Węgrzyn, były reprezentant Polski: Zdecydowanie, coś drgnęło, pojawiła się jakaś chemia. Dobrze weszliśmy w mecz, wytrzymaliśmy mentalnie pierwsze minuty. Później, już w dogrywce, miałem natomiast wrażenie, że to Walia się męczyła, spuchła. Kontrolowaliśmy sytuację i doprowadziliśmy do rzutów karnych. Te z jednej strony są loteria, ale z drugiej też trzeba umieć je wygrywać.

Chcę pochwalić selekcjonera za jego wybory, często nieoczywiste. W trakcie tak ważnego meczu na boisku pojawił się w drugiej połowie Bartosz Salamon i zagrał kapitalnie. To też pokazuje, że zawodnicy chcą walczyć dla Probierza. Kolejny przykład - Bartosz Slisz. Krytykowałem go po meczu z Estonią, mówiłem, że był niemrawy. W Cardiff znacznie się poprawił, trener dał mu kredyt zaufania. Myślę, że po raz pierwszy od dłuższego czasu wszyscy jesteśmy dumni z reprezentacji. Brawo dla Michała Probierza, bo chyba on najmocniej w Polsce od samego początku wierzył w to, co chciał przekazać zespołowi. Jak widać - udało mu się to.