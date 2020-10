Hajto kłóci się z Kołtoniem, który ma zawsze ripostę w postaci faktów, Bożydar Iwanow rozdziela głos sprawiedliwie, a czasem kusi Zbigniewa Bońka, by zapowiedział przerwę reklamową – w Cafe Futbol nigdy nie brakuje niespodzianek. Od dzisiaj popularny program Polsatu Sport będziecie mogli obejrzeć także w Sporcie Interii. Zaparzcie kawę, zapnijcie pasy i włączcie się do dyskusji w komentarzach pod tekstem już od godz. 11!

Wideo Cafe Futbol o reprezentacji Polski i Lidze Mistrzów! Oglądaj na żywo!

Magazyn "Cafe Futbol" to kultowa pozycja dla fanów piłki nożnej! Niedzielny poranek przy kawie - od godziny 11.00 - przyciąga wiernych widzów, którzy chcą zajrzeć za kulisy futbolu. Wszystko za sprawą dyskusji rozpalanej przez Bożydara Iwanowa, Romana Kołtonia i Tomasza Hajto, a także Przemysława Iwańczyka oraz ich gości. Studio Polsatu zamienia się w forum informacji, dialogu, a często również sporu.



Do najbliższej edycji programu jego prowadzący Bożydar Iwanow, oprócz stałych gości Marcina Fedka, Romana Kołtonia z "Prawdy Futbolu" i Tomasza Hajty (via Skype), zaprosił Tomasza Łapińskiego i Radosława Majewskiego.

Reklama

Eksperci podsumowali mecze reprezentacji Polski z Włochami oraz Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.

Hajto tym razem zahaczył Łapińskiego:



"Łapa! odsłuchaj sobie wcześniejszy program i sprawdź jaki tym masz hurraoptymizm pod adresem tej kadry" - zaatakował.



- Tomeczku, nie jestem pewien czy dobrze znasz znaczenie słów, jakie użyłem. Nie mówiłem nigdy o hurraoptymizmie - ripostował Łapiński.



Druga część programu zostanie poświęcona nadchodzącym w przyszłym tygodniu rozgrywkom fazy grupowe Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Nie zabraknie ciekawych wypowiedzi na temat rywalizacji Lecha Poznań z Benficą Lizbona, do której dojdzie już w najbliższy czwartek.

- Wymówką polskich klubów był zawsze brak pieniędzy: "tego nie da się przeskoczyć, polscy zawodnicy są drodzy, nie jesteśmy w stanie rywalizować z nikim tak naprawdę". Gramy na swoim podwórku i odpadamy w I rundzie eliminacji do europejskich pucharów. Lech Poznań pokazał, że jednak jest inna ścieżka budowy klubu, dzięki której można i sprzedawać zawodników, można i zarobić, można ładnie grać i dobrze przygotować drużynę. Nie należy szukać animozji między Poznaniem a Warszawą czy Krakowem itd. Trzeba korzystać z dobrych wzorów, Lech taki daje. Podobnie powinna działać m.in. Legia Warszawa - punktował częsty gość w Cafe Futbol Cezary Kowalski, w ostatnim podcaście Interii "Legia to jest potęga!" (11. minuta poniższego nagrania).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podcast "Legia to jest potęga". Kowalski Białoński i Jawor o sytuacji w Legii Warszawa. Wideo INTERIA.TV

Cafe Futbol już w niedzielę o godz. 11. Transmisja w Polsacie Sport, na Polsatsport.pl i w Sport Interia.



MB