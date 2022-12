Były selekcjoner zniesmaczony aferą wokół kadry. "To jest zawsze kłopot"

Choć ostatecznie nic z tego nie wyszło, a premier zaznaczył, że piłkarze żadnej rządowej premii nie otrzymają, to mleko się rozlazło, a wokół kadry zebrała się masa negatywnych emocji. Jak stwierdził Andrzej Strejlau, były selekcjoner reprezentacji Polski, do takiej sytuacji w ogóle nie powinno dojść , a wszystko powinno zostać załatwione jeszcze przed wylotem do Kataru.

- Jest to niesmaczne, że więcej mówi się o tym, a nie o grze. Niedomówienia nie powinny mieć miejsca. Źle to świadczy o wszystkich, którzy w tym uczestniczą. Tam, gdzie są pieniądze, tam są problemy. To jest zawsze kłopot, nie powinno do tego dojść - ocenił Strejlau w programie "Nocne Gadki" na kanale "Meczyków" w serwisie YouTube.