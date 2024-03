Wprawdzie od meczu reprezentacji Polski z Walią w finale baraży do Euro 2024 minęło już kilka dni, to wciąż trwa dyskusja na temat stylu gry prezentowanego przez "Biało-Czerwonych". Ci celny strzał na bramkę oddali dopiero w dogrywce, co jednak nie przeszkadza Waldemarowi Fornalikowi. Były selekcjoner w rozmowie z TVP Sport pochwalił postawę podopiecznych Michała Probierza, doceniając szczególnie jednego z nich.