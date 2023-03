Reprezentacja Polski. Krychowiak i Grosicki bez powołań

Do decyzji trenera odniósł się Jerzy Engel, który w rozmowie z Meczyki.pl zauważy, że kibice nie znają powodów braku powołania dla Krychowiaka. - Na pewno selekcjoner wie więcej niż my. Obserwowali go i pewnie jego forma nie jest taka, by gwarantować określony poziom, którego wymagać będzie selekcjoner. Tylko to według mnie decyduje - dodał.