Były selekcjoner ocenił mecz z Farerami. Wyróżnił kilku "Biało-Czerwonych"

Probierz obawiał się trochę tego meczu. Był znak zapytania, jak to będzie wyglądało na boisku. Na pewno jednak wygrał, jeśli chodzi o decyzję o postawianiu na Patryka Pedę. To będzie mu zapisane, w historii polskiego futbolu, że takiego zawodnika obserwował, że miał go w reprezentacji młodzieżowej i bardzo udanie w tym spotkaniu wkomponował go do pierwszego zespołu. Peda gra obecnie w klubie, który występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech , ale on będzie robił postępy. Gra w reprezentacji sprawi, że zostanie bardziej zauważony, bo to nobilituje. To nie jest jeszcze gotowy stuprocentowo piłkarz, ale ma wszelkie predyspozycje, aby być naszym reprezentacyjnym środkowym obrońcom przez wiele lat

~ oznajmił, cytowany przez Polską Agencję Prasową.