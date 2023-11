Były selekcjoner ocenia ruchy Probierza. "To jest ryzyko ze strony trenera"

Michał Probierz zastąpił we wrześniu na stanowisku selekcjonera Fernando Santosa . Kadencja doświadczonego Portugalczyka - z którą wiązano ogromne nadzieje - okazała się niewypałem i postawiła polską drużynę w trudnej sytuacji na półmetku eliminacji Euro.

Wyniki kadry wciąż dalekie są od optymalnych, ale selekcjoner widzi pozytywy . Podczas konferencji prasowej przed meczem z Łotwą powiedział, że za jego rządów znacznie poprawiła się gra w pressingu . O komentarz do tych słów poprosiliśmy byłego selekcjonera, a obecnie wiceprezesa Cracovii , Stefana Majewskiego.

- Na pewno pod tym względem kadra wygląda lepiej, natomiast musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, w jaki sposób Michał zarządza drużyną i jakich zawodników sobie dobrał. Widzimy, że stawia na młodych, a wiemy, że nie jest łatwo przystosować ich do takiej gry, jakiej oczekujemy od reprezentacji - powiedział Majewski.

Reprezentacja Polski: Stefan Majewski o wyborach personalnych Probierza

To jest zawsze ryzyko ze strony trenera. Jeśli trafi ze składem, wszyscy będą mówić, że dzięki jego decyzjom kadra gra dobrze. Jeśli z kolei coś się nie uda, cała wina będzie zrzucana na selekcjonera. To jest trudny wybór, ale na tym też polega ta praca.

Na koniec zapytaliśmy naszego rozmówcę, czy wierzy w powołanie dla piłkarza Cracovii, Kamila Glika. Doświadczony stoper wciąż nie zakończył kariery reprezentacyjnej i pozostaje do dyspozycji trenera. - Na pewno może być powołany, choć obecnie jest kontuzjowany. Trener nie ma więc możliwości go teraz ocenić. Pamiętajmy też, że kiedy do nas przyszedł, miał zaległości treningowe - uciął temat Majewski.