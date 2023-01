Klinsmann chciał do reprezentacji Polski. Jasna reakcja Kuleszy

58-latek chciał zatrudnić aż siedmiu swoich członków sztabu szkoleniowego. PZPN nawet nie chce słyszeć o takim pomyśle - związek widzi któregoś z polskich trenerów jako głównego asystenta, co w takim układzie nie byłoby możliwe.

Były selekcjoner "Die Mannschaft" miał także mieć większe oczekiwania finansowe od Petkovicia, Bento i Gerrarda. Do tego należy dodać, że nie pracuje od lutego 2020 roku, kiedy to został zwolniony z Herthy Berlin. Te wszystkie czynniki składają się na to, że Kulesza nie rozważał na poważnie jego propozycji.