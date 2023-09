Po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski pozycja Fernando Santosa znacznie się osłabiła. Nie można wykluczyć, że w najbliższych dniach zostanie nawet zwolniony ze swojego stanowiska. Nie wiadomo na ten moment, kiedy Portugalczyk i Cezary Kulesza spotkają się, by przeanalizować sytuację kadry. Według Jakuba Kłyszejki z TVP Sport, nie stanie się to w tym tygodniu. Z kolei Samuel Szczygielski z Meczyków uważa, że do spotkania dojdzie już we wtorek.