Były rosyjski gracz krytykuje Polaków. "Porzucili uczciwą walkę dla intryg"

Za nami jeden z najważniejszych wieczorów w dziejach piłkarskiej reprezentacji Polski - 29 marca "Biało-Czerwoni" na Stadionie Śląskim w Chorzowie pokonali 2-0 ekipę Szwecji i wywalczyli awans na upragniony mundial w Katarze.

To bez wątpienia wielki sukces Czesława Michniewicza i jego podopiecznych, do których płyną gratulacje z całego świata - słowa uznania naszym zawodnikom przesyłają zagraniczne kluby, w których ci występują, a także gracze na co dzień nie związani w żaden sposób z Polską - np. gracz Atalanty Bergamo, Ukrainiec Rusłan Malinowski, w bardzo ciepłych słowach powinszował naszym "Orłom" ich wyczynu.

Reklama

Jest jednak pewien kraj, w którym mamy do czynienia z mocnymi głosami krytyki względem Polaków - i nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że chodzi o Rosję. Po tym, jak państwo to dopuściło się bezprecedensowej agresji zbrojnej na Ukrainę, drużyna "Sbornej" została koniec końców zawieszona przez FIFA i UEFA, w związku z czym nie wzięła udziału w barażach o MŚ 2022.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz: Miałem przed oczami drogę, którą przeszedłem jako człowiek. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Katar 2022. Oleg Romancew: Reprezentacja Polski i Robert Lewandowski dla mnie nie istnieją

Wobec takiego rozwoju wydarzeń Polska walkowerem przeszła barażowy półfinał, by potem zmierzyć się ze Szwedami we wspominanym już meczu. Część rosyjskich komentatorów wciąż nie może zdzierżyć takiego przebiegu wypadków - i jednym z nich jest Oleg Romancew, były reprezentant ZSRR i były szkoleniowiec m.in. Spartaka Moskwa. Swój żal wyraził w wywiadzie z portalem sport-express.ru.

"Bardzo mi przykro, że kraj o wielkich tradycjach piłkarskich, który wychował tak wiele piłkarskich gwiazd, porzucił uczciwą walkę, wszedł na drogę zakulisowych kombinacji i intryg. W końcu mogliby rozegrać z nami mecz na neutralnym boisku i dowiedzieć się, kto jest bardziej godny biletu na mundial" - orzekł Romancew, dodając, że Polacy "po prostu się bali".

"Dlatego od teraz dla mnie polska drużyna z Lewandowskim już nie istnieje" - dodał, stwierdzając przy tym, że zachowanie strony polskiej przypomina mu "oszustwo hazardowe z pociągów".

MŚ 2022. Polska z awansem na mundial po raz drugi z rzędu

Romancew nie podał przy tym żadnych konkretnych dowodów na rzekome oszustwo Polaków - w które zresztą nie uwierzy raczej nikt poza Rosją i Białorusią, która - przez swoje wsparcie dla inwazji na Ukrainę - również została zawieszona w strukturach FIFA i UEFA.

Reprezentacja Polski zmagania na MŚ 2022. rozpocznie w drugiej połowie listopada tego roku. O tym, na kogo mogą trafić podopieczni Czesława Michniewicza w mundialowej grupie, można przeczytać w tym artykule.