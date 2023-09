Były reprezentant zabrał głos na temat kadry. Nie wygląda to dobrze

"Zaczęło się na mistrzostwach w Katarze. Nie było dobrze. Wiem o rzeczach, o których nie chciałbym mówić. Jakie były relacje między piłkarzami - już pomijając premie, ale ogólnie. Ci, którzy są w kadrze od dziesięciu lat, chcieliby pewne rzeczy robić inaczej. Ci, co są krótko, nie bardzo mieli coś do powiedzenia. Przyjęło się w reprezentacji, że jeśli ktoś przyjeżdża z Juventusu, czy ligi angielskiej, to ma więcej do powiedzenia, nie słucha tych z mniejszych klubów. Oni chcieliby coś powiedzieć, ale raz, że się boją, a dwa nie wiedzą, czy zostaną zaakceptowani" - powiedział o sytuacji w kadrze Peszko w w programie "Misja Futbol" w Onecie.