Były reprezentant wskazał następcę Michniewicza. W Niemczech poruszenie

Zaskakujący faworyci byłego reprezentanta Polski. To słynni niemieccy trenerzy

Kto jest więc wymarzonym kandydatem Adama Matyska do prowadzenia reprezentacji Polski? - Nie wiem, czy nasz związek będzie na niego stać, ale jest nim Thomas Tuchel. Jeśli nie on to może być Joachim Löw. Obaj są niezwykle utytułowani i aktualnie wolni - odparł 54-latek, wywołując zdziwienie dziennikarza. Matysek jednak tłumaczył: - Zdaję sobie sprawę, że nie każdy trener zgodzi się usiąść z polską federacją do rozmów, ale warto spróbować. Trzeba wysłać zapytanie, czy jeden lub drugi Niemiec jest w ogóle zainteresowany. Trzeba pozyskać trenera z górnej półki - tłumaczył i zaznaczył, że dla wielkich szkoleniowców możliwość pracy z Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym czy Piotrem Zielińskim mogłaby być kusząca.