Były reprezentant Polski zaskakuje. Stanął w obronie Michniewicza

- Co da nam zmiana? Nie wierzę w to, że zaczniemy grać pięknie. Paulo Sousa już to obiecywał, a wyszło jak zawsze. Przecież to, co on wygadywał, to były bzdury. Naszą taktyką od zawsze było bronić się i grać z kontrataku. To jest polski styl, przynajmniej na tę chwilę. Nie umiemy grać pięknie w ataku pozycyjnym i trudno to zmienić ot, tak - przyznał Świerczewski.