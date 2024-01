Były reprezentant Polski zakończył karierę. "Dziękuję, futbolu. Koniec gry"

Adrian Mierzejewski poinformował na platformie X o zakończeniu kariery piłkarskiej. "Thank you football. Game over" - napisał. Pomocnik ostatnio występował w chińskim Henan FC. W reprezentacji Polski grał w latach 2010-13, uzbierał w niej łącznie 41 meczów. Był częścią kadry podczas mistrzostw Europy 2012. Kariera klubowa prowadziła go przez wiele nieoczywistych kierunków, takich jak Australia, Arabia Saudyjska, Turcja czy wspomniane Chiny.