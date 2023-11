Były reprezentant Polski uderza w Probierza. Wytknął mu błędne decyzje

Krytykowany mocno po meczu z Czechami był również Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony otrzymał jedną z najniższych not w zespole , a dziennikarze wskazywali na jego fatalne statystyki. Mimo słabej gry i rozczarowującego rezultatu zarówno Lewandowski, jak i Michał Probierz na konferencji prasowej zapewniali, że są zadowoleni z tego, co biało-czerwoni zaprezentowali w meczu z Czechami.

Były reprezentant Polski dosadnie o decyzjach Probierza

- Musieliśmy ten mecz wygrać, a to byli pomocnicy z inklinacjami bardziej defensywnymi niż ofensywnymi i wyglądało to trochę tak, że się boimy tych Czechów i chcemy przede wszystkim nie przegrać - dodał Prusik.

- Na ten moment nie bardzo wiem, o co chodzi trenerowi Probierzowi. Jest dużo zmian, ale ja ich nie rozumiem. Nie chcę go oceniać, bo ma za sobą dopiero trzy mecze, ale chyba tylko on potrafi odpowiedzieć na pytanie: o co chodzi z tą drużyną, jaki jest pomysł na grę - podsumował.