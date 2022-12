Były reprezentant Polski podał receptę na Francję. "To jedyna opcja"

W spotkaniach grupowych mundialu selekcjoner Polaków zawsze grał taktyką z czwórką obrońców. Choć Biało-czerwoni w ostatnim meczu grupy C przegrali z Argentyną, to awansowali do fazy pucharowej. W niej jednak trafili na teoretycznie najmocniejszego rywala z możliwych - obrońców mistrzowskiego tytułu Francuzów.