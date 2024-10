Były reprezentant Polski obnażył kadrę. Dosadnie o postawie "Biało-Czerwonych"

Polska w Lidze Narodów wygrała raz i doznała dwóch porażek

"Mnie się wydaje, że obecnej reprezentacji - na tle takich przeciwników jak Portugalia czy Chorwacja - łatwiej będzie pokazać charakter niż styl czy jakość. To, że tej walki wręcz nie widać, to dla mnie dowód na to, że my sami czujemy się na boisku słabsi od rywali. Jeśli w tych momentach, kiedy dochodzimy do głosu, nie strzelimy bramki, nie wykorzystamy tej chwili, to później nie mamy na czym budować. Wtedy nie widać ani osobowości w drużynie, ani charakteru, ani jakości" - powiedział Marcin Żewłakow, cytowany przez WP SportoweFakty.