Były reprezentant Polski nie wytrzymał. Mocne słowa o Michale Probierzu

Ta sztuka się nie udała, a do Probierza pojawia się coraz więcej zarzutów. Kilka mocnych słów na temat selekcjonera padło z ust Ryszarda Komornickiego, byłego reprezentanta Polski. - Mnie nie pasuje na przykład jak trener kadry kopie piłkę z zawodnikami. Posuwać się do czegoś takiego, żeby pokazać nie wiadomo co, to nie powinno mieć miejsca, bo potrzeba trochę dystansu do tego wszystkiego. Nie wywalczył wielkich tytułów w naszej lidze, a pracował przecież w klubach, które miały solidne budżety. Zna się z prezesem Kuleszą z Jagiellonii i pewnie to zdecydowało, że jest teraz w kadrze. To nie jest zdrowe - rozpoczął Komornicki w rozmowie ze "Sportem".