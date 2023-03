Reprezentacja Polski bez Grzegorza Krychowiaka

Fernando Santos ma duży dylemat

Według Kłosa, jeśli Bednarek będzie w stanie grać, to wystąpi na środku obrony z Jakubem Kiwiorem. Problem w tym, że stoper Arsenalu jest w swoim klubie tylko rezerwowym i odkąd dwa miesiące temu przeprowadził się do Londynu, nie gra regularnie. - Dzisiaj jeszcze nie mówiłbym o kłopocie, bo to tylko dwa miesiące. Jeśli jednak nic nie zmieni się do czerwcowego zgrupowania, to będzie trzeba zacząć bić na alarm - ocenił Kłos.