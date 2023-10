Były reprezentant ostro po meczu Polaków. "Przecierałem oczy ze zdumienia"

Na papierze to "Biało-Czerwoni" byli faworytami do zwycięstwa. I oczekiwań nie zawiedli, bowiem wygrali z gospodarzami 2:0. Tym samym wlali nadzieje w serca kibiców na awans do Euro 2024. Choć kadra narodowa zapewniła sobie cenne trzy punkty , to zdaniem byłego zawodnika, a obecnie komentatora sportowego, Piotra Czachowskiego, wciąż widać duże pole do poprawy.