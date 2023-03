Były reprezentant nie krył zażenowania. Powiedział to wprost. "Santos nie będzie zadowolony"

Kilka miesięcy po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze do sprawy tzw. afery premiowej wrócił Łukasz Skorupski, który zdradził, że piłkarze pokłócili się między sobą o podział pieniędzy za wyjście z grupy. Na słowa bramkarza dosadnie zareagował Marek Koźmiński, który w rozmowie z WP SportoweFakty otwarcie stwierdził, że był "zażenowany" wywiadem udzielonym przez zawodnika. Jak dodał, kadrowicze nie powinni zabierać głosu w taki sposób, ponieważ jest to prosta droga do zaszkodzenia drużynie.