Były reprezentant nie gryzie się z język. Ostro o Arkadiuszu Miliku

Decyzja jest logiczna. Od napastnika wymaga się zdobywania bramek, a tego brakowało. W tym przypadku nie chodzi o jeden mecz, a o wszystkie zmarnowane sytuacje. Jeżeli nie trafia się z dwóch metrów do bramki, to trochę śmiesznie to wygląda. (...) W tym przypadku nie obchodzi mnie klub. Kadra to kadra. By do niej wrócić, Milik musi zacząć być skutecznym napastnikiem. Nie mogę wymagać, by znajdował się w pierwszym składzie Juventusu, ale jeżeli już wychodzi na boisko, musi udowodnić swoją przydatność asystami i bramkami. Koniec, kropka

~ przyznał.