Jak to zazwyczaj bywa przy okazji wielkich turniejów, polscy kibice ruszyli do kalkulatorów. Przy wygranej Holandii nad Francją zawodnicy Michała Probierza mogli jeszcze awansować do 1/8 finału kosztem "Trójkolorowych". Musieliby z nimi jednak wygrać aż dwiema bramkami w spotkaniu trzeciej kolejki. Już pierwszy z tych warunków się nie spełnił - "Oranje" nie dali rady pokonać ekipy Didiera Deschampsa (padł bezbramkowy remis), co spowodowało, że "Biało-Czerwoni" matematycznie odpadli z turnieju jako pierwsi w stawce . Rywalizacja z wicemistrzami świata w Dortmundzie nie będzie miała dla nich stawki sportowej.

