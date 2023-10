Były reprezentant kompletnie zadziwił. "Jego zabrakło w meczu z Mołdawią"

Reprezentacja Polski po raz drugi z rzędu w starciu z Mołdawią nie była w stanie wywalczyć sobie triumfu i na PGE Narodowym jedynie zremisowała 1:1, co bez wątpienia było rezultatem poniżej oczekiwań kibiców. Do sprawy w jednym z wywiadów odniósł się były kadrowicz Piotr Świerczewski, który m.in. stwierdził, że na boisku brakowało mu... Grzegorza Krychowiaka. Jakiekolwiek ktoś miałby zdanie o tym właśnie pomocniku, to jedno jest pewne - obok takiej tezy trudno przejść obojętnie.