Były reprezentant bez ogródek o kadrze, punktuje Probierza. Stanowcze słowa

Jacek Bąk: "Nie mamy następców kadry Nawałki"

- To jest bardzo smutne, przecieram oczy i zastanawiam się co się stało, że wygląda to jak wygląda, że nie gramy już z takim polotem jak za trenera Nawałki. Z drugiej strony jednak trochę czasu minęło, a dziś nie mamy następców tamtej kadry, którzy wejdą od razu do reprezentacji i będą grali na wysokim poziomie - powiedział. Jego zdaniem zespołowi brakuje zarówno piłkarskich "artystów", jak i "rzemieślników" , którzy będą wykonywać tytaniczną pracę na murawie.

Dzisiejsza kadra to nie są jacyś wybitni zawodnicy. Trzeba sobie powiedzieć prosto w oczy, nie mamy dziś piłkarzy-wirtuozów. Pokażcie mi dziś kogoś takiego, kim był Krychowiak za czasów gry w Sevilli. Slisz? Szymański? No nie, to nie są zawodnicy tego pokroju

Jacek Bąk nie rozumie Michała Probierza. "Jest to dla mnie dziwne"

- Zastanawiam się o co chodziło z tą zmianą. Dla mnie to niezrozumiałe. Skoro wiemy, że zaraz może być taka sytuacja, to nie wprowadzamy zawodnika, by za chwilę go zdjąć. Dla niego na pewno też jest trudne. Najpierw gra w dwóch meczach, trener go chwali, a nagle dzisiaj nie gra w pierwszym składzie i po 20 minutach jest znów zmieniony, no jest to dla mnie dziwne - zakończył.