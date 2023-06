"Na przestrzeni lat zdarzały nam się różne wpadki, ale jak sięgam pamięcią nie przypominam sobie porażki w takim stylu, w takich okolicznościach. Do przerwy w cuglach wygrywamy 2-0 z zespołem z niskiej półki, zapowiada się na pogrom gospodarzy, tymczasem po końcowym gwizdku schodzimy z boiska pokonani. Przegraliśmy absolutnie wygrany mecz. To może być jeden z największych, jeśli nawet nie największy blamaż w historii polskiej piłki" - skomentował Grembocki. Były reprezentant Polski nie ukrywa, że miał problemy z dojściem do siebie po wtorkowym spotkaniu.