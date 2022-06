14 czerwca o godzinie 20:45 reprezentacja Polski po raz drugi zmierzy się z "Czerwonymi Diabłami" w ramach Ligi Narodów. W poprzednim meczu podopieczni Czesława Michniewicza zaliczyli historyczny blamaż, o którym długo mówiło się w mediach. Zarówno sami piłkarze, jak i byli gwiazdorzy reprezentacji analizowali i zastanawiali się, gdzie popełniono błąd.

Reprezentacja wraca tu po 7 miesiącach. Kibice zdążyli się stęsknić

Grzegorz Rasiak apeluje: "To nad tym 'Biało-Czerwoni' muszą pracować"

Reprezentant Polski w latach 2002-2007, Grzegorz Rasiak udzielił wywiadu dziennikarzowi "TVP Sport", Maciejowi Rafalskiemu. 43-latek przeanalizował mecze "Biało-Czerwonych" w Lidze Narodów i zwrócił uwagę na problemy, z którymi zmagają się nasi piłkarze. To, na co według Rasiaka należałoby zwrócić uwagę, to m.in. liczba straconych goli.

W każdym z trzech spotkań traciliśmy bramki. Nad tym wciąż trzeba mocno pracować. Nadal mamy także problem z lewą obroną i wahadłem. Jeśli założymy, że Zalewski już teraz będzie podstawowym piłkarzem, to trzeba liczyć się z tym, że będą przytrafiać mu się wahania formy. To młody chłopak, który może mieć kłopot z tym, by cały czas prezentować równy, wysoki poziom - zauważył.

Były napastnik reprezentacji Polski skierował także wyrazy uznania dla Czesława Michniewicza, obecnego selekcjonera "Biało-Czerwonych".

Podoba mi się to, jak reaguje na boiskowe wydarzenia. Wiele zmian jest trafionych, piłkarze, którzy wchodzą z ławki, faktycznie mają wpływ na wynik - przyznał.

Grzegorz Rasiak zdradził też, co sądzi o ostatnim remisie z reprezentacją Holandii. Jego zdaniem Polacy dobrze zareagowali na porażkę z Belgią i pokazali charakter na boisku w Rotterdamie: "Mecz z Holandią zaliczam jako udany występ kadry. To spotkanie pokazało, że tacy gracze jak Nicola Zalewski i Jakub Kiwior są w stanie poradzić sobie z wymagającymi przeciwnikami. Czasami warto postawić na tych, którzy nie wydają się oczywistym wyborem."

W 4. kolejce Ligi Narodów "Biało-Czerwoni" zagrają z "Czerwonymi Diabłami" na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dla podopiecznych Czesława Michniewicza będzie to idealna okazja na rewanż przed własną publicznością po ostatniej porażce z Belgami.

