Były prezes PZPN ostro o sprawie Kwiatkowskiego. To porównanie może zaboleć

Polski futbol, a zwłaszcza futbolowa centrala, żyje od jednej afery do drugiej. Większość problemów PZPN tworzy sam i potem próbuje rozwiązywać - to wypisz-wymaluj jak w socjalizmie. Najnowsza "drama" (jak mówi młodzież) to zwolnienie "team managera" i rzecznika związku, Jakuba Kwiatkowskiego. Oficjalny komunikat PZPN był bardzo lakoniczny i zabrakło w nim nawet podziękowania - była mowa o decyzji selekcjonera Michała Probierza i szefa Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN Tomasza Kozłowskiego.