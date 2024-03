Kolejnym selekcjonerem został Fernando Santos, pod którego wodzą reprezentacja zawodziła w eliminacjach do Euro 2024. We wrześniu stery kadry powierzono z kolei Michałowi Probierzowi, który wprawdzie nie zdołał już "uratować" eliminacji, ale poprowadził "Biało-Czerwonych" do triumfu w barażach. Polacy w sześciu dotychczasowych meczach pod wodzą Probierza jeszcze nie przegrali, a kolejne szanse na śrubowanie tej serii nadejdą w czerwcu - wtedy to kadra najpierw towarzysko zmierzy się z Ukrainą i Turcją , a później rozpocznie bój w Euro 2024.