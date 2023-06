Były klub nie zapomniał o Błaszczykowskim. Co za słowa na pożegnanie, duża klasa

Fernando Santos już przed meczem poinformował, że Jakub Błaszczykowski będzie w pierwszym składzie reprezentacji Polski na mecz z Niemcami, otrzymując dodatkowo opaskę kapitańską. "To zupełnie normalne. Chcemy w ten sposób oddać mu hołd i cześć za to, co przez lata zrobił dla drużyny. Dla mnie to wyróżnienie, że będę w tym szczególnym dniu jego trenerem, bo wcześniej stałem po drugiej stronie, gdy prowadziłem Portugalię w meczach z Polską" - mówił Portugalczyk.