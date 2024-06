Były kapitan reprezentacji "boi się o Polaków". Mówi o austriackiej agresji

I po tym, co zobaczyłem, to przyznam szczerze, że obawiam się meczu z Austrią. Jestem oczywiście za Polską i nie wiem, co wymyśli na to spotkanie Michał Probierz. Wydaje mi się, że na mecz z nami Austriacy wyjdą z Marko Arnautovicem. To zawodnik, który gra podobnie do Zlatana Ibrahimovica. I na pewno będzie prowokował. Trzeba będzie bardzo uważać na Konrada Leimera i Marcela Sabitzera. Austriacy wyjdą do tego spotkania, jak do meczu o życie

~ zauważył Szewczyk.