Były kapitan kadry dosadnie o aferze wokół PZPN: "Wchodzi brudnymi butami do samolotu"

Jak można się było spodziewać, nie cichną echa afery po wylocie reprezentacji Polski na eliminacyjny mecz do Mołdawii. W samolocie wraz z piłkarzami kadry znalazł się wówczas Mirosław Stasiak, skazany prawomocnie za udział w aferze korupcyjnej. - Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej piłce. Nie pchaj się, chłopie. To jest brak czujności, skromności tego człowieka, on wchodzi brudnymi butami do samolotu reprezentacji Polski - mówi w programie "Misja Futbol" Roman Kosecki, były kapitan drużyny narodowej.