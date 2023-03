Hajto skrytykował decyzję Casha o opuszczeniu zgrupowania reprezentacji Polski

- Ja nigdy nie powiedziałem, że on udał kontuzję, tylko że mi się wydaje, że udał. Nie chce mi się wierzyć, że po takich kilku minutach, po których zszedł, nie chciał się zrehabilitować. Jego kontuzja to nie jest naderwanie ani nie są to naderwane włókna, tylko rzekomo naciągnięcie. Ja bym został do poniedziałku, za wszelką cenę chciałbym się wyleczyć i pokazać trenerowi, że mi zależy. Powiedzieć: "trenerze, przepraszam, ale ja już jestem gotowy i z Albanią będę najlepszy na boisku". A teraz dowiadujemy się, że on się pakuje i wyjeżdża - oznajmia Hajto.